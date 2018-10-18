Rubin Ilya
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1929
Дата смерти18.10.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1929
Отец: Rubin Berka
Мать: (Akselrod) Manya
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Buselevich) Sarah
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Buselevich) Sarah
Рождение ребёнка
01.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Buselevich) Sarah
Смерть
18.10.2018