Rubin Ilya — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Rubin Ilya

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1929

Дата смерти

18.10.2018

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1929

Отец: Rubin Berka

Мать: (Akselrod) Manya

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Buselevich) Sarah

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Buselevich) Sarah

Рождение ребёнка
01.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Buselevich) Sarah

Смерть
18.10.2018

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