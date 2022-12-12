Пивоварова (Шайтанова) Надежда Николаевна
Место рождения
Дата рождения13.03.1970
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1970
Рождение ребёнка
07.07.1989
Дочь: Беленкова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Паденков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
24.03.1994
Дочь: Ефанова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.05.1996
Сын: Ефанов Александр Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно