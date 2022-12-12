Пивоварова (Шайтанова) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивоварова (Шайтанова) Надежда Николаевна

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

13.03.1970

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1970

Отец: Шайтанов Николай Алексеевич

Мать: Лукина Валентина Габдельбариевна( Борисовна)

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.07.1989

Дочь: Беленкова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Паденков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
24.03.1994

Дочь: Ефанова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.05.1996

Сын: Ефанов Александр Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пивоваров Николай Алексеевич

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