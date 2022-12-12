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Камалиев Ильхам Баграмович

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.09.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.03.2000

Дочь: Камалиева Эльмира Ильхамовна

Мать ребёнка: Камалиева Роза Нурхасимовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.10.2001

Сын: Камалиев Айдар Ильхамович

Мать ребёнка: Камалиева Роза Нурхасимовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Камалиева Роза Нурхасимовна

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