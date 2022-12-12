Камалиев Ильхам Баграмович
Место рождения
Дата рождения28.09.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.2000
Дочь: Камалиева Эльмира Ильхамовна
Мать ребёнка: Камалиева Роза Нурхасимовна
Рождение ребёнка
19.10.2001
Сын: Камалиев Айдар Ильхамович
Мать ребёнка: Камалиева Роза Нурхасимовна
Бракосочетание
Неизвестно