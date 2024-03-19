Покровский Андрей Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Сергей Андреев
Работа или профессия
С 1813
священник
Рождение ребёнка
1834
Сын: Покровский Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Покровская Татьяна Петровна
Работа или профессия
Около 1859
Листье, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
священник
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно