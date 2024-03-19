Покровский Андрей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПокровский Андрей Сергеевич

Покровский Андрей Сергеевич

Место рождения

Задорожье, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1772 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1799 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Сергей Андреев

Мать: не указана

Задорожье, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Работа или профессия
С 1813
Столпино, Завражная волость, Макарьевский уезд
священник
Рождение ребёнка
1834

Сын: Покровский Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Покровская Татьяна Петровна

Столпино, Завражная волость, Макарьевский уезд
Работа или профессия
Около 1859
Листье, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
священник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Покровская Татьяна Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close