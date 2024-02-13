Бешененко Миланья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бешененко Миланья

Место рождения

?

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

?
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бешененко Пантелей Егорович

?
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бешененко Дмитрий Пантелеевич

Отец ребёнка: Бешененко Пантелей Егорович

?
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бешененко Пантелей Егорович

?
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бешененко Пантелей Егорович

?
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бешененко Пантелей Егорович

Смерть
Неизвестно
с.Залевка
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