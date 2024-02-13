Бешененко Миланья
Место рождения?
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бешененко Дмитрий Пантелеевич
Отец ребёнка: Бешененко Пантелей Егорович
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Рождение ребёнка
Неизвестно
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Рождение ребёнка
Неизвестно
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Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
с.Залевка