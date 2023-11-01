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Шумихина Мирослава Александровна
Шумихина Мирослава Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.02.?
Пол
Женский
Отец
Шумихин Александр Владимирович
Мать
Катерина Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
НГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.?
Отец:
Шумихин Александр Владимирович
Мать:
Катерина Александровна
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