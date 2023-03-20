Московцева Матрона Власьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1851 ст.
Дата смерти16.12.1911 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1851 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1894
Сын: Московцев Митрофан Евфимиев
Отец ребёнка: Московцев Евфимий Изотов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.12.1911 ст.
Причина смерти: от старости