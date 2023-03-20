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Московцева Матрона Власьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1851 ст.

Дата смерти

16.12.1911 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1843 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1851 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1894

Сын: Московцев Митрофан Евфимиев

Отец ребёнка: Московцев Евфимий Изотов

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Московцев Евфимий Изотов

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
16.12.1911 ст.
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: от старости
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