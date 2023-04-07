Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Алексей Евсеевич
Мать: Авдотья Игнатьевна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Иван Михайлович
Мать ребёнка: Маремьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Маремьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Тимофей Михайлович
Мать ребёнка: Маремьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Степан Михайлович
Мать ребёнка: Маремьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маремьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно