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Михаил Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Алексей Евсеевич

Мать: Авдотья Игнатьевна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Иван Михайлович

Мать ребёнка: Маремьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Маремьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Тимофей Михайлович

Мать ребёнка: Маремьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Степан Михайлович

Мать ребёнка: Маремьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маремьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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