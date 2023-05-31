(Рыкалова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рыкалова) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1903 ст.

Дата смерти

07.01.1989

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1903 ст.

Отец: Рыкалов Михаил Артемьевич

Мать: Рыкалова Ульяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Ерашов Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Ерашов Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Роза Ивановна

Отец ребёнка: Ерашов Иван Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерашов Иван Филиппович

Смерть
07.01.1989
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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