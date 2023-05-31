(Рыкалова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1903 ст.
Дата смерти07.01.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1903 ст.
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Ерашов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Ерашов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Роза Ивановна
Отец ребёнка: Ерашов Иван Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.1989
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)