Бобылева (Углова) Александра Павловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.03.1957
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Углов Павел
Рождение ребёнка
30.06.1907
Отец ребёнка: Бобылев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Бобылев Александр Иванович
Отец ребёнка: Бобылев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
30.10.1915
Отец ребёнка: Бобылев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
09.08.1920
Отец ребёнка: Бобылев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
21.10.1923
Дочь: Климова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Бобылев Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.03.1957