Бобылева (Углова) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобылева (Углова) Александра Павловна

Место рождения

Притыкино, Пыщугский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.03.1957

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Углов Павел

Мать: не указана

Притыкино, Пыщугский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
30.06.1907

Сын: Бобылев Павел Иванович

Отец ребёнка: Бобылев Иван Михайлович

Притыкино, Пыщугский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Бобылев Александр Иванович

Отец ребёнка: Бобылев Иван Михайлович

Притыкино, Пыщугский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
30.10.1915

Сын: Бобылев Петр Иванович

Отец ребёнка: Бобылев Иван Михайлович

Притыкино, Пыщугский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
09.08.1920

Сын: Бобылев Виталий Иванович

Отец ребёнка: Бобылев Иван Михайлович

Притыкино, Пыщугский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
21.10.1923

Дочь: Климова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Бобылев Иван Михайлович

Притыкино, Пыщугский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобылев Иван Михайлович

Смерть
08.03.1957
Притыкино, Пыщугский муниципальный район, Костромская область
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