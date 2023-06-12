Сейши Кио
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сейши Нобоу
Мать ребёнка: Сейши Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сейши Изаму
Мать ребёнка: Сейши Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сейши Джун
Мать ребёнка: Сейши Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сейши Шин
Мать ребёнка: Сейши Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сейши Нобору
Мать ребёнка: Сейши Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сейши Макото
Мать ребёнка: Сейши Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сейши Осаму
Мать ребёнка: Сейши Ульяна Ивановна
Смерть
Неизвестно