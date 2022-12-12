Tsitsko (Kreingold) Bliuma — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tsitsko (Kreingold) Bliuma

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Место рождения

Гомель, Гомельская область

Дата рождения

21.11.1938

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1938 г.р.

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1938

Отец: Kreingold Girsh

Мать: Kreingold Feiga (Fanya)

Гомель, Гомельская область
Бракосочетание
1960

Муж: Tsitsko Leonid

Vilnius, Lithuania
Рождение ребёнка
24.01.1962

Дочь: Tsitsko Olya

Отец ребёнка: Tsitsko Leonid

Lietuva
Рождение ребёнка
16.05.1968

Дочь: Murinas Anya

Отец ребёнка: Tsitsko Leonid

Lietuva
Работа или профессия
Неизвестно
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