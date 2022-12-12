Tsitsko (Kreingold) Bliuma
Место рождения
Дата рождения21.11.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1938
Отец: Kreingold Girsh
Мать: Kreingold Feiga (Fanya)
Бракосочетание
1960
Муж: Tsitsko Leonid
Vilnius, Lithuania
Рождение ребёнка
24.01.1962
Дочь: Tsitsko Olya
Отец ребёнка: Tsitsko Leonid
Lietuva
Рождение ребёнка
16.05.1968
Дочь: Murinas Anya
Отец ребёнка: Tsitsko Leonid
Lietuva
Работа или профессия
Неизвестно