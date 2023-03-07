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Солодовников Кир Григорьевич

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

18.06.1913

Дата смерти

19.09.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1913

Отец: Солодовников Григорий Петрович

Мать: Солодовников Анна Семёновна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Крещение
22.07.1913
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1913
Работа или профессия
Неизвестно
сын казака
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
19.09.1913
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Причина смерти: От слабородия | п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1913
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