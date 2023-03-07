Солодовников Кир Григорьевич
Место рождения
Дата рождения18.06.1913
Дата смерти19.09.1913
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1913
Крещение
22.07.1913
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1913
Работа или профессия
Неизвестно
сын казака
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
19.09.1913
Причина смерти: От слабородия | п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1913