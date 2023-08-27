Лялина Людмила Аркадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лялин Аркадий Иванович
Мать: Саитова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
14.06.1983
Дочь: Забабурова Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: Белобородов Сергей Степанович
Митроки, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кайсин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кайсин Василий