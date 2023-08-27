Лялина Людмила Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лялина Людмила Аркадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лялин Аркадий Иванович

Мать: Саитова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
14.06.1983

Дочь: Забабурова Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: Белобородов Сергей Степанович

Митроки, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кайсин Руслан Васильевич

Отец ребёнка: Кайсин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кайсин Василий

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