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Казанцовъ Прокопей Фадеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1735 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1700 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735 ст.

Отец: Казанцовъ Фадей Петров

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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