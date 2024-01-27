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Казанцовъ Прокопей Фадеев
Казанцовъ Прокопей Фадеев
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1735 ст.
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Казанцовъ Фадей Петров
Около 1700 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ИН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1735 ст.
Отец:
Казанцовъ Фадей Петров
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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