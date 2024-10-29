Папуша Алексей Сазонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1900 ст.
Мать ребёнка: Папуша Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
?.07.1902
Дочь: Папуша Параскева Алексеевна
Мать ребёнка: Папуша Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Папуша Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1911
Сын: Папуша Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Папуша Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
03.02.1916 ст.
Дочь: Папуша Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Папуша Устинья Ивановна
Смерть
Неизвестно