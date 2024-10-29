Папуша Алексей Сазонович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПапуша Алексей Сазонович

Папуша Алексей Сазонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1900 ст.

Сын: Папуша Савва Алексеевич

Мать ребёнка: Папуша Устинья Ивановна

Староновицкая, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
?.07.1902

Дочь: Папуша Параскева Алексеевна

Мать ребёнка: Папуша Устинья Ивановна

Староновицкая, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Папуша Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Папуша Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1911

Сын: Папуша Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Папуша Устинья Ивановна

Староновицкая, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
03.02.1916 ст.

Дочь: Папуша Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Папуша Устинья Ивановна

Староновицкая, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.