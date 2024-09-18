Полукарова (Павлова) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полукарова (Павлова) Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1917

Дата смерти

15.10.1994

Пол

Женский

Отец

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Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1917

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Павлова Анна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
15.10.1994

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