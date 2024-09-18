Полукарова (Павлова) Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1917
Дата смерти15.10.1994
ПолЖенский
Отец
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1917
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Павлова Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.10.1994