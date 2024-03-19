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Ольга Иванова
Ольга Иванова
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Древо
Место рождения
Жуково
, Осташковский, Тверская область
Дата рождения
1899
Пол
Женский
Отец
Голубев (Филимонов) Иван Филимонов
1871 г.р.
Мать
Епистимия Иоанникиева
1876 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец:
Голубев (филимонов) Иван Филимонов
Мать:
Епистимия Иоанникиева
Жуково
, Осташковский, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
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