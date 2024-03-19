Дериглазова (Красулина) Татьяна Андреянова
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Дериглазова Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Дериглазов Иван Михайлович
ГААК, 169-1-815-55 л
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно