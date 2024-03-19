Дериглазова (Красулина) Татьяна Андреянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дериглазова (Красулина) Татьяна Андреянова

Место рождения

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

1740 г.р.

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Красулина Наталья Алексеевна

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Дериглазова Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Дериглазов Иван Михайлович

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-815-55 л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дериглазов Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
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