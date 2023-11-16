Рекутин Василий Феодорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.04.1876 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
?.04.1876 ст.
Отец: Рекутин Феодор Васильевич
из поч. Первяковского (не нашел такого, возможно Перминовский (Пыжики) https://rodnaya-vyatka.ru/places/93796 )
Бракосочетание
12.11.1893 ст.
Возраст жениха — 17 лет 7 месяцев. Возраст невесты — 20 лет. Поручители со стороны жениха: Феодор Васильев Рекутин, Василий Афонасьев Измайлов из поч. Первяковского, невесты: Филипп Михайлов Юферев из... Показать все
Восприемник
18.08.1896 ст.
Флор (Фрол) Феодосиевич Юферев р. 17 августа 1896 г., кр. 18 августа 1896 г. Восприемник: Василий Феодоров Рекутин, из поч. Пермяковского. Крестили: священник Николай Дьяконов, псаломщик Николай Селив... Показать все
Поручитель
12.02.1916 ст.
Жених: Флор Феодосиев Юферев из поч. Загарского, первым браком. Невеста: девица Мария, дочь Петра Афонасьева Юферева из того же починка. Возраст жениха — 19 лет. Возраст невесты — 19 лет. Поручители с... Показать все