Варварина (Егорова) Ефимия Егоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1838
Дата смерти25.10.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.?.1856
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варварин Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Варварин Дмитрий Васильевич
Смерть
25.10.1886
Причина смерти: Чахотка