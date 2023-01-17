Варварина (Егорова) Ефимия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варварина (Егорова) Ефимия Егоровна

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

25.10.1886

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1839 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
10.?.1856

Муж: Варварин Дмитрий Васильевич

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варварин Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Варварин Дмитрий Васильевич

Смерть
25.10.1886
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Чахотка
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