Пономарёва Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Рождение ребёнка
30.08.1861
Дочь: Феоктиста
Отец ребёнка: Пономарёв Трофим
Рождение ребёнка
16.03.1864
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Пономарёв Трофим
неплюевка
Рождение ребёнка
25.08.1865
Дочь: Наталия
Отец ребёнка: Пономарёв Трофим
неплюевка
Рождение ребёнка
14.02.1867
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Пономарёв Трофим
Рождение ребёнка
26.04.1869
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Пономарёв Трофим
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Мурзина Варвара
Отец ребёнка: Пономарёв Трофим
Смерть
Неизвестно