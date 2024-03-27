Пономарёва Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарёва Александра

Пономарёва Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1861

Дочь: Феоктиста

Отец ребёнка: Пономарёв Трофим

Рождение ребёнка
16.03.1864

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Пономарёв Трофим

неплюевка
Рождение ребёнка
25.08.1865

Дочь: Наталия

Отец ребёнка: Пономарёв Трофим

неплюевка
Рождение ребёнка
14.02.1867

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Пономарёв Трофим

Рождение ребёнка
26.04.1869

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Пономарёв Трофим

Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Мурзина Варвара

Отец ребёнка: Пономарёв Трофим

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close