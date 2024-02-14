Адигамова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Адигамова) Миникамал Абделькадировна
Отец ребёнка: Адигамов Абделькадир
Рождение ребёнка
1921
Сын: Адигамов Магадей Абделькадирович
Отец ребёнка: Адигамов Абделькадир
Смерть
Неизвестно