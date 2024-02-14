Адигамова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адигамова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Адигамова) Миникамал Абделькадировна

Отец ребёнка: Адигамов Абделькадир

Рождение ребёнка
1921

Сын: Адигамов Магадей Абделькадирович

Отец ребёнка: Адигамов Абделькадир

Смерть
Неизвестно

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