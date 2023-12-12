Паршин Василий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1915
Дата смерти22.03.1968
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1915
Отец: Паршин Ефим Федорович
Рождение ребёнка
26.11.1937
Дочь: Паршина Нина Васильевна
Мать ребёнка: Паршина Александра Ивановна
Хапчеранга, Кыринский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
21.05.1947
Дочь: Степанова Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Паршина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
17.04.1949
Дочь: Афанасьева Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Паршина Александра Ивановна
Дульдурга, Дульдургинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
11.09.1952
Сын: Паршин Владислав Васильевич
Мать ребёнка: Паршина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
20.04.1956
Дочь: Шостак Галина Васильевна
Мать ребёнка: Паршина Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.03.1968
Погиб в ДТП