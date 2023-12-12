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Паршин Василий Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1915

Дата смерти

22.03.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1915

Отец: Паршин Ефим Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1937

Дочь: Паршина Нина Васильевна

Мать ребёнка: Паршина Александра Ивановна

Хапчеранга, Кыринский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
21.05.1947

Дочь: Степанова Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Паршина Александра Ивановна

Рождение ребёнка
17.04.1949

Дочь: Афанасьева Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Паршина Александра Ивановна

Дульдурга, Дульдургинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
11.09.1952

Сын: Паршин Владислав Васильевич

Мать ребёнка: Паршина Александра Ивановна

Дарасун, Карымский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
20.04.1956

Дочь: Шостак Галина Васильевна

Мать ребёнка: Паршина Александра Ивановна

Дарасун, Карымский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паршина Александра Ивановна

Смерть
22.03.1968
Дарасун, Карымский муниципальный район, Забайкальский край
Погиб в ДТП
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