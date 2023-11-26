Григорьев Борис Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Борис Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1923

Дата смерти

15.06.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1950

Дочь: Иванова Алевтина Борисовна

Мать ребёнка: Панова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
07.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панова Анна Ивановна

Смерть
15.06.1973
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