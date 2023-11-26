Григорьев Борис Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1923
Дата смерти15.06.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.08.1950
Дочь: Иванова Алевтина Борисовна
Мать ребёнка: Панова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
07.03.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панова Анна Ивановна
Смерть
15.06.1973