Еремина Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1935
Дата смерти26.12.2017
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1935
Отец: Еремин Михаил Сергеевич
Мать: Еремина Мария
Рождение ребёнка
15.02.1960
Сын: Миронов Валерий Александрович
Отец ребёнка: Миронов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
07.07.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Миронов Александр Григорьевич
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
26.12.2017