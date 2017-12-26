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Еремина Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1935

Дата смерти

26.12.2017

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1935

Отец: Еремин Михаил Сергеевич

Мать: Еремина Мария

Рождение ребёнка
15.02.1960

Сын: Миронов Валерий Александрович

Отец ребёнка: Миронов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
07.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миронов Александр Григорьевич

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
26.12.2017
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