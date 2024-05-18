Пинкина (Лесанова) Евдокия Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинкина (Лесанова) Евдокия Игнатьевна

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Место рождения

Гулюшево, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

17.02.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1882 ст.

Отец: Лесанов Игнатий Филлипов

Мать: Лесанова (Крупнова) Домна Никифорова

Гулюшево, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пинкина Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Пинкин Андреян Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пинкин Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Пинкин Андреян Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зимина (Пинкина) Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Пинкин Андреян Иванович

Крещение
18.02.1882 ст.
Гулюшево, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
12.11.1900 ст.

Муж: Пинкин Андреян Иванович

Гулюшево, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.11.1901

Сын: Пинкин Федор Андреевич

Отец ребёнка: Пинкин Андреян Иванович

Гулюшево, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1904

Сын: Пинкин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Пинкин Андреян Иванович

Рождение ребёнка
14.07.1906

Сын: Пинкин Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Пинкин Андреян Иванович

Гулюшево, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.09.1907

Дочь: Пинкина Евфросинья Андреевна

Отец ребёнка: Пинкин Андреян Иванович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Пинкин Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Пинкин Андреян Иванович

Смерть
Неизвестно

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