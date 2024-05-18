Пинкина (Лесанова) Евдокия Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения17.02.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1882 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пинкина Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Пинкин Андреян Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пинкин Андреян Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зимина (Пинкина) Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Пинкин Андреян Иванович
Крещение
18.02.1882 ст.
Бракосочетание
12.11.1900 ст.
Рождение ребёнка
10.11.1901
Отец ребёнка: Пинкин Андреян Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1904
Отец ребёнка: Пинкин Андреян Иванович
Рождение ребёнка
14.07.1906
Сын: Пинкин Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Пинкин Андреян Иванович
Рождение ребёнка
24.09.1907
Дочь: Пинкина Евфросинья Андреевна
Отец ребёнка: Пинкин Андреян Иванович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Пинкин Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Пинкин Андреян Иванович
Смерть
Неизвестно