Хуторная Ольга Никоноровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1928
Дата смерти01.04.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1954
Дочь: Венсковская (Хуторная) Светлана Федоровна
Отец ребёнка: Хуторной Федор Захарович
Рождение ребёнка
08.03.1959
Сын: Хуторной Александр Федорович
Отец ребёнка: Хуторной Федор Захарович
Усть-Джегута, Усть-Джегутинский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Смерть
01.04.2017