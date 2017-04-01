Хуторная Ольга Никоноровна 09.08.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хуторная Ольга Никоноровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1928

Дата смерти

01.04.2017

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хуторной Федор Захарович

Рождение ребёнка
01.02.1954

Дочь: Венсковская (Хуторная) Светлана Федоровна

Отец ребёнка: Хуторной Федор Захарович

Рождение ребёнка
08.03.1959

Сын: Хуторной Александр Федорович

Отец ребёнка: Хуторной Федор Захарович

Усть-Джегута, Усть-Джегутинский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Смерть
01.04.2017

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