Евдокимов Кирей Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никитин Игнат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евдокимова Матрона Митрофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдокимов Григорий Киреевич
Мать ребёнка: Евдокимова Матрона Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.?.1906
Дочь: (Евдокимова) Христиния Киреевна
Мать ребёнка: Евдокимова Матрона Митрофановна
Смерть
Неизвестно