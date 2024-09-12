Евдокимов Кирей Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимов Кирей Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никитин Игнат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Иван Киреевич

Мать ребёнка: Евдокимова Матрона Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Григорий Киреевич

Мать ребёнка: Евдокимова Матрона Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокимова Матрона Митрофановна

Рождение ребёнка
17.?.1906

Дочь: (Евдокимова) Христиния Киреевна

Мать ребёнка: Евдокимова Матрона Митрофановна

Смерть
Неизвестно

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