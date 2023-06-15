Хачатрян Арус Араратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хачатрян Арус Араратовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1972

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1972

Отец: Хачатрян Арарат Оганнесович

Мать: Хачоян Анжела Оганнесовна

Рождение ребёнка
14.12.1992

Дочь: Маргарян Джульетта Аваговна

Отец ребёнка: Маргарян Аваг Хачатурович

Рождение ребёнка
05.11.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маргарян Аваг Хачатурович

Рождение ребёнка
18.12.2003

Сын: Маргарян Эдгар Авагович

Отец ребёнка: Маргарян Аваг Хачатурович

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