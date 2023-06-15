Хачатрян Арус Араратовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1972
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1972
Рождение ребёнка
14.12.1992
Дочь: Маргарян Джульетта Аваговна
Отец ребёнка: Маргарян Аваг Хачатурович
Рождение ребёнка
05.11.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маргарян Аваг Хачатурович
Рождение ребёнка
18.12.2003
Отец ребёнка: Маргарян Аваг Хачатурович