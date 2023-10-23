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Мосейчук Николай Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Мосейчук Аким Фомич

Мать: Мосейчук Анастасия Филипповна

Бракосочетание
11.06.1918

Жена: Мосейчук Фекла Потапова

Рождение ребёнка
28.07.1924

Сын: Мосейчук Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Мосейчук Фекла Потапова

Рождение ребёнка
02.03.1930

Сын: Мосейчук Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Мосейчук Фекла Потапова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мосейчук Фекла Потапова

Смерть
Неизвестно
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