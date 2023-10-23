Мосейчук Николай Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Мосейчук Аким Фомич
Бракосочетание
11.06.1918
Жена: Мосейчук Фекла Потапова
Рождение ребёнка
28.07.1924
Сын: Мосейчук Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Мосейчук Фекла Потапова
Рождение ребёнка
02.03.1930
Сын: Мосейчук Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Мосейчук Фекла Потапова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мосейчук Фекла Потапова
Смерть
Неизвестно