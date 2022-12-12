Миловская (Ганич) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миловская (Ганич) Тамара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1903

Дата смерти

14.11.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1922

Сын: Миловский Владислав

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
07.11.1924

Сын: Миловский Владимир

Отец ребёнка: не указан

город Москва, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
14.11.1989
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