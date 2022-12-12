Миловская (Ганич) Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1903
Дата смерти14.11.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1922
Сын: Миловский Владислав
Отец ребёнка: не указан
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
07.11.1924
Сын: Миловский Владимир
Отец ребёнка: не указан
город Москва, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
14.11.1989