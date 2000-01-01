Добрякова (Симакова) Анна Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрякова (Симакова) Анна Леонтьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809

Отец: Леонтий

Мать: не указана

Бракосочетание
1828

Муж: Добряков (симаков) Степан Ефимов

Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Дочь: Марья Степанова

Отец ребёнка: Добряков (симаков) Степан Ефимов

Рождение ребёнка
Вычислено 1833

Дочь: Мария Степанова

Отец ребёнка: Добряков (симаков) Степан Ефимов

Рождение ребёнка
1836

Сын: Добряков (симаков) Николай Степанов

Отец ребёнка: Добряков (симаков) Степан Ефимов

Смерть
Неизвестно
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