Добрякова (Симакова) Анна Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809
Отец: Леонтий
Мать: не указана
Бракосочетание
1828
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Дочь: Марья Степанова
Отец ребёнка: Добряков (симаков) Степан Ефимов
Рождение ребёнка
Вычислено 1833
Дочь: Мария Степанова
Отец ребёнка: Добряков (симаков) Степан Ефимов
Рождение ребёнка
1836
Сын: Добряков (симаков) Николай Степанов
Отец ребёнка: Добряков (симаков) Степан Ефимов
Смерть
Неизвестно