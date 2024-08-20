Прокопьева Феодора Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопьева Феодора Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопьев Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
1875

Сын: Прокопьев Потап Афонсьевич

Отец ребёнка: Прокопьев Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
11.05.1895

Дочь: (Прокопьева) Ирина Афанасьевна

Отец ребёнка: Прокопьев Афанасий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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