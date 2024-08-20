Прокопьева Феодора Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875
Сын: Прокопьев Потап Афонсьевич
Отец ребёнка: Прокопьев Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
11.05.1895
Дочь: (Прокопьева) Ирина Афанасьевна
Отец ребёнка: Прокопьев Афанасий Васильевич
Смерть
Неизвестно