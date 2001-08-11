Сафронова (Харченко) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронова (Харченко) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1954

Дата смерти

11.08.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.03.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.02.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
11.08.2001
Похороны
Неизвестно
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

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