Сафронова (Харченко) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1954
Дата смерти11.08.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.03.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.02.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.08.2001
Похороны
Неизвестно
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область