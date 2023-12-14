Сайфуллин Руслан Фанилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайфуллин Руслан Фанилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1978

Отец: Сайфуллин Фаниль Насибуллович

Мать: Сайфуллина Лилия

Рождение ребёнка
28.05.2001

Дочь: Азаматова Виктория Руслановна

Мать ребёнка: Сайфуллина Альбина Ильдусовна

Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.01.2007

Сын: Сайфуллин Денис Русланович

Мать ребёнка: Сайфуллина Альбина Ильдусовна

Рождение ребёнка
17.03.2011

Дочь: Сайфуллина Риана Руслановна

Мать ребёнка: Сайфуллина Альбина Ильдусовна

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