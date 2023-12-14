Сайфуллин Руслан Фанилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1978
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1978
Отец: Сайфуллин Фаниль Насибуллович
Мать: Сайфуллина Лилия
Рождение ребёнка
28.05.2001
Дочь: Азаматова Виктория Руслановна
Мать ребёнка: Сайфуллина Альбина Ильдусовна
Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.01.2007
Сын: Сайфуллин Денис Русланович
Мать ребёнка: Сайфуллина Альбина Ильдусовна
Рождение ребёнка
17.03.2011
Дочь: Сайфуллина Риана Руслановна
Мать ребёнка: Сайфуллина Альбина Ильдусовна