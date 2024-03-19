Анна Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836 ст.
Восприемник
08.06.1854 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
ЦГИА ф.19 оп.125 д.26 об 92 Афанасьевская церковь Михаил Ефимович 08.06.1854 Юхновщина отец крестьянин Ефимий Федорович Юхновщина мать жена Александра Ивановна Устья крестьянин Трофим Павлович Юхнов... Показать все
Смерть
Неизвестно