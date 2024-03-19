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Анна Андреевна

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
08.06.1854 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
ЦГИА ф.19 оп.125 д.26 об 92 Афанасьевская церковь Михаил Ефимович 08.06.1854 Юхновщина отец крестьянин Ефимий Федорович Юхновщина мать жена Александра Ивановна Устья крестьянин Трофим Павлович Юхнов... Показать все
Смерть
Неизвестно
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