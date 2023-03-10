Лугинина Васса Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Лугинин Иван Климентьевич
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Лугинин Иван Климентьевич
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Лугинин Иван Климентьевич
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Лугинин Иван Климентьевич
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Лугинин Иван Климентьевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Лугинин Иван Климентьевич
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Лугинин Иван Климентьевич
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Лугинин Иван Климентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно