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Лугинина Васса Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Лугинин Иван Иванович

Отец ребёнка: Лугинин Иван Климентьевич

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Лугинин Иван Климентьевич

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Лугинин Иван Климентьевич

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1772

Сын: Лугинин Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Лугинин Иван Климентьевич

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1776

Сын: Лугинин Ларион Иванович

Отец ребёнка: Лугинин Иван Климентьевич

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Лугинин Иван Климентьевич

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1782

Сын: Лугинин Петр Иванович

Отец ребёнка: Лугинин Иван Климентьевич

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Лугинин Иван Климентьевич

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лугинин Иван Климентьевич

Смерть
Неизвестно
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