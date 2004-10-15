Патрикеева Ирина Джолдошевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патрикеева Ирина Джолдошевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1967

Пол

Женский

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1967

Отец: Кулмакеев Джолдош

Мать: Кулмакеева Елена

Бракосочетание
Около 1990

Муж: Патрикеев Алексей

Рождение ребёнка
09.07.1991

Дочь: Пушкина Полина Алексеевна

Отец ребёнка: Патрикеев Алексей

Рождение ребёнка
15.10.2004

Дочь: Ионова Вероника Алексеевна

Отец ребёнка: Ионов Алексей Николаевич

Бракосочетание
Около 2004

Муж: не указан

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