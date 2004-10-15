Патрикеева Ирина Джолдошевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1967
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1967
Отец: Кулмакеев Джолдош
Мать: Кулмакеева Елена
Бракосочетание
Около 1990
Муж: Патрикеев Алексей
Рождение ребёнка
09.07.1991
Дочь: Пушкина Полина Алексеевна
Отец ребёнка: Патрикеев Алексей
Рождение ребёнка
15.10.2004
Дочь: Ионова Вероника Алексеевна
Отец ребёнка: Ионов Алексей Николаевич
Бракосочетание
Около 2004
Муж: не указан