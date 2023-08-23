Иванов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Иванов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кашатников Михаил

Мать ребёнка: Иванов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинья

Мать ребёнка: Иванов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Семен

Мать ребёнка: Иванов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Василий

Мать ребёнка: Иванов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванов ?

Смерть
Неизвестно
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