Иванов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кашатников Михаил
Мать ребёнка: Иванов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Семен
Мать ребёнка: Иванов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Василий
Мать ребёнка: Иванов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванов ?
Смерть
Неизвестно