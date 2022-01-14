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Большакова Нина Тимофеевна
Большакова Нина Тимофеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.01.2022
Пол
Женский
Отец
Большаков Тимофей Денисович
1995 г.р.
Мать
Большакова Марина Юрьевна
1995 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.2022
Отец:
Большаков Тимофей Денисович
Мать:
Большакова Марина Юрьевна
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