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Васильев Яков Гаврилович

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

01.03.1911 ст.

Дата смерти

12.07.1911 ст.

Пол

Мужской

Отец

С 1872 по 1875 г.р.

Мать

Около 1877 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
01.03.1911 ст.

Отец: Васильев Гаврила Тарасович

Мать: Васильева Анна Николаевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 26 и № 27 о рождении 1 марта 1911 года в семье крестьянина с. Верх-Чиковского Гаврила Тарасовича Васильева и жены его Анны Николаевны, близнецов Якова и Павла.
Крещение
01.03.1911 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: Тимофей Григорьевич Барышников и Александр Семенович Чингин.
Смерть
12.07.1911 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 33 о смерти 12 июля 1911 года сына крестьянина с. Верх-Чиковского Гаврила Тарасовича Васильева – Якова. Умер в 4 месяца от поноса.
Похороны
14.07.1911 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Похоронен "на местном кладбище".
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