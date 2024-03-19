Васильев Яков Гаврилович
Место рождения
Дата рождения01.03.1911 ст.
Дата смерти12.07.1911 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
01.03.1911 ст.
Запись № 26 и № 27 о рождении 1 марта 1911 года в семье крестьянина с. Верх-Чиковского Гаврила Тарасовича Васильева и жены его Анны Николаевны, близнецов Якова и Павла.
Крещение
01.03.1911 ст.
Восприемники: Тимофей Григорьевич Барышников и Александр Семенович Чингин.
Смерть
12.07.1911 ст.
Запись № 33 о смерти 12 июля 1911 года сына крестьянина с. Верх-Чиковского Гаврила Тарасовича Васильева – Якова. Умер в 4 месяца от поноса.
Похороны
14.07.1911 ст.
Похоронен "на местном кладбище".