Дунина Серафима Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунина Серафима Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Дунин Евфимия Яковлевна

Отец ребёнка: Дунин Яков Косминович

Рождение ребёнка
01.04.1887

Сын: Дунин Георгий Яковлевич

Отец ребёнка: Дунин Яков Косминович

Рождение ребёнка
27.02.1892

Дочь: Дунина Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Дунин Яков Косминович

Рождение ребёнка
16.11.1894

Дочь: Дунина Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Дунин Яков Косминович

Рождение ребёнка
01.02.1897

Дочь: Дунина Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Дунин Яков Косминович

Рождение ребёнка
28.09.1899

Сын: Дунин Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Дунин Яков Косминович

Рождение ребёнка
01.06.1907

Дочь: Грамолина-Дунина Павла Яковлевна

Отец ребёнка: Дунин Яков Косминович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Дудин Виктор Яковлевич

Отец ребёнка: Дунин Яков Косминович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дунин Стефан Яковлевич

Отец ребёнка: Дунин Яков Косминович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дунин Яков Косминович

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