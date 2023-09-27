Дунина Серафима Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Дунин Евфимия Яковлевна
Отец ребёнка: Дунин Яков Косминович
Рождение ребёнка
01.04.1887
Отец ребёнка: Дунин Яков Косминович
Рождение ребёнка
27.02.1892
Дочь: Дунина Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Дунин Яков Косминович
Рождение ребёнка
16.11.1894
Дочь: Дунина Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Дунин Яков Косминович
Рождение ребёнка
01.02.1897
Дочь: Дунина Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Дунин Яков Косминович
Рождение ребёнка
28.09.1899
Отец ребёнка: Дунин Яков Косминович
Рождение ребёнка
01.06.1907
Дочь: Грамолина-Дунина Павла Яковлевна
Отец ребёнка: Дунин Яков Косминович
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Дунин Яков Косминович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дунин Яков Косминович
Бракосочетание
Неизвестно