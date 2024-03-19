Уртидеева (Тубанакова) Ксения Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уртидеева (Тубанакова) Ксения Иванова

Место рождения

Кучуково, Зырянский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Кучуково, Зырянский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
15.01.1867

Муж: Уртидеев Семен Иванов

Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
он 3- 38 лет она 1-26 лет #007469986 №428
Рождение ребёнка
07.06.1868

Сын: Уртидеев Тихон Семенов

Отец ребёнка: Уртидеев Семен Иванов

Чердаты, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
08.07.1877

Дочь: Акилина Семенова

Отец ребёнка: Уртидеев Семен Иванов

Рождение ребёнка
08.07.1877

Сын: Уртидеев Гавриил Семенов

Отец ребёнка: Уртидеев Семен Иванов

Рождение ребёнка
25.05.1879

Сын: Уртидеев Иоанн Семенов

Отец ребёнка: Уртидеев Семен Иванов

Чердаты, Зырянский муниципальный район, Томская область
Место жительства
Неизвестно
Чердаты, Зырянский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно
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