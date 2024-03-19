Уртидеева (Тубанакова) Ксения Иванова
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Бракосочетание
15.01.1867
Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
он 3- 38 лет она 1-26 лет #007469986 №428
Рождение ребёнка
07.06.1868
Отец ребёнка: Уртидеев Семен Иванов
Рождение ребёнка
08.07.1877
Дочь: Акилина Семенова
Отец ребёнка: Уртидеев Семен Иванов
Рождение ребёнка
08.07.1877
Отец ребёнка: Уртидеев Семен Иванов
Рождение ребёнка
25.05.1879
Отец ребёнка: Уртидеев Семен Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно