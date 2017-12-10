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Селиванов Александр Иванович
Селиванов Александр Иванович
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Древо
Место рождения
Томск
, город Томск, Томская область
Дата рождения
10.12.2017
Пол
Мужской
Отец
Селиванов Иван Александрович
1991 г.р.
Мать
Селиванова (Давыденко) Елена Сергеевна
1999 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.2017
Отец:
Селиванов Иван Александрович
Мать:
Селиванова Елена Сергеевна
Томск
, город Томск, Томская область
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