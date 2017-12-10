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Селиванов Александр Иванович

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

10.12.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.2017

Отец: Селиванов Иван Александрович

Мать: Селиванова Елена Сергеевна

Томск, город Томск, Томская область
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