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Гультяева Александра Трофимовна

Место рождения

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
11.04.1871 ст.

Муж: Гультяев Евдоким Титович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.02.1872 ст.

Сын: Гультяев Моисей Евдокимович

Отец ребёнка: Гультяев Евдоким Титович

Заборица, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.01.1878 ст.

Сын: Гультяев Феоктист Евдокимович

Отец ребёнка: Гультяев Евдоким Титович

Заборица, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1880

Сын: Гультяев Иосиф Евдокимович

Отец ребёнка: Гультяев Евдоким Титович

Заборица, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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