Гультяева Александра Трофимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Бракосочетание
11.04.1871 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.02.1872 ст.
Сын: Гультяев Моисей Евдокимович
Отец ребёнка: Гультяев Евдоким Титович
Рождение ребёнка
04.01.1878 ст.
Сын: Гультяев Феоктист Евдокимович
Отец ребёнка: Гультяев Евдоким Титович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Гультяев Иосиф Евдокимович
Отец ребёнка: Гультяев Евдоким Титович
Смерть
Неизвестно