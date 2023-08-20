Смолин Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смолин Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1972

Отец: Смолин Александр Федорович

Мать: Руднева Екатерина Борисовна

Рождение ребёнка
15.08.1994

Сын: Смолин Федор Александрович

Мать ребёнка: Цыпцына Эльвира Александровна

Рождение ребёнка
25.02.1997

Дочь: Смолина Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Цыпцына Эльвира Александровна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
25.02.1997

Дочь: Смолина Варвара Александровна

Мать ребёнка: Цыпцына Эльвира Александровна

Рождение ребёнка
06.03.2001

Сын: Смолин Александр Александрович

Мать ребёнка: Цыпцына Эльвира Александровна

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