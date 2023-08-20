Смолин Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1972
Рождение ребёнка
15.08.1994
Сын: Смолин Федор Александрович
Мать ребёнка: Цыпцына Эльвира Александровна
Рождение ребёнка
25.02.1997
Дочь: Смолина Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Цыпцына Эльвира Александровна
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
25.02.1997
Дочь: Смолина Варвара Александровна
Мать ребёнка: Цыпцына Эльвира Александровна
Рождение ребёнка
06.03.2001
Сын: Смолин Александр Александрович
Мать ребёнка: Цыпцына Эльвира Александровна