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Егоров Алексей Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1855

Дата смерти

03.12.1905

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1855

Отец: Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1904

Дочь: Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Егорова Анна Петровна

Якунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1905

Сын: Егоров Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Якунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Анна Петровна

Место жительства
Неизвестно
Якунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
03.12.1905
Якунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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