Егоров Алексей Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1855
Дата смерти03.12.1905
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1855
Отец: Егор
Рождение ребёнка
05.05.1904
Дочь: Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Егорова Анна Петровна
Рождение ребёнка
До 1905
Сын: Егоров Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Анатолий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Егорова Анна Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.12.1905