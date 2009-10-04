Балезина (Сычева) Анна Федоровна
Место рожденияд.Сычи Нолинский район
Дата рождения30.06.1938
Дата смерти04.10.2009
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1938
Отец: Сычев Федор Иванович
д.Сычи Нолинский район
Рождение ребёнка
17.09.1951
Сын: Балезин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Балезин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
01.05.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Балезин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балезин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Балезин Николай Михайлович
Смерть
04.10.2009