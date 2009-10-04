Балезина (Сычева) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалезина (Сычева) Анна Федоровна

Балезина (Сычева) Анна Федоровна

avatar

Место рождения

д.Сычи Нолинский район

Дата рождения

30.06.1938

Дата смерти

04.10.2009

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1938

Отец: Сычев Федор Иванович

Мать: Сычева Анастасия Ивановна

д.Сычи Нолинский район
Рождение ребёнка
17.09.1951

Сын: Балезин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Балезин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
01.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балезин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балезин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Балезин Николай Михайлович

Смерть
04.10.2009
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close