Губский Демьян (Дамиан) Иванович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Александровский уезд Николаевская волость с.Покровское / ныне с.Апостольское
Дата рождения04.10.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1867
Отец: Губский Иван Иванович
Россия Екатеринославская губ.,Александровский уезд Николаевская волость с.Покровское / ныне с.Апостольское
Смерть
Неизвестно