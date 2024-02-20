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Губский Демьян (Дамиан) Иванович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Александровский уезд Николаевская волость с.Покровское / ныне с.Апостольское

Дата рождения

04.10.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1867

Отец: Губский Иван Иванович

Мать: Губская Пелагея Максимовна

Россия Екатеринославская губ.,Александровский уезд Николаевская волость с.Покровское / ныне с.Апостольское
Смерть
Неизвестно
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